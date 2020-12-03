Erzincan'da tarihi eserleri satmak isteyen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da Bizans, İslami ve Geç Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli R.Ö, Y.A. ve M.E'nin tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen, 351 bronz, gümüş ve bakır sikke ile 166 adet tarihi objeyi satacağı yönünde bilgi elde etti.

Jandarma ekipleri şüphelilere yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 7. 8. ve 12. yüz yıl Bizans, İslami ve Geç Roma dönemlerine ait 351 sikke, 166 tarihi obje ile 1 metal detektör, 1 tabanca ve 14 adet de tabanca fişeği ele geçirildi.

Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Erzincan Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan 3 zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.