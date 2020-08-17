Erzincan'da tarihi lahit mezarı satmaya çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi lahit mezar satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığına yönelik operasyonda yakalanan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.U. cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler C.U, A.K, E.S ve R.U. ise savcılıkça tutuklanmaları talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikte yeniden ifadesi alının zanlılardan C.U, A.K. ve E.S. "Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı" suçundan tutuklandı, R.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte geçen hafta bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, bazı kişilerin ellerindeki bulunan bir tarihi lahit mezarı, videosunu çekip para karşılığında satmak için girişimlerde bulunduğunu tespit etmişti.

Ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 91 santimetre uzunluğunda, 30 santimetre genişliğinde ve 30 santimetre yüksekliğinde tarihi bir lahit mezar ele geçirmiş, olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.