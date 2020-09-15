Erzincan'da tarım aracı devrildi, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Berkan Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada, Berkan Y. ile Okan K. (19), Ali K. (20), Meriç M. (18), Ufuk K. (19) Devran Ş. (16) ve Mert Hasan Ş. (15) yaralandı.

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