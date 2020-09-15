Erzincan'da tarım aracı devrildi, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Erzincan'da "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Uluköy köyü istikametinden Çağlay beldesi yönüne giden Berkan Y. (20) idaresindeki tarım aracı devrildi.
Kazada, Berkan Y. ile Okan K. (19), Ali K. (20), Meriç M. (18), Ufuk K. (19) Devran Ş. (16) ve Mert Hasan Ş. (15) yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Berkan Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 17:11 - Kaynak: AA
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