Son Dakika Haberleri: Erzincan'da tarım arazisi yangını
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Erzincan'da tarım arazisi yangını

1 saat önce

Erzincan'ın İliç ilçesinde çıkan yangın nedeniyle tarım arazisi zarar gördü.

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Erzincan'ın İliç ilçesinde çıkan yangın nedeniyle tarım arazisi zarar gördü.
İlçenin Bağlıca köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bölgedeki ekili arazilere sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri, jandarma ve vatandaşlarca kontrol altına alındı.
Yangın sonucu 2 çiftçinin ekili arazisinde zarar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:02 Kaynak: AA
İliç, Erzincan, Güncel
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