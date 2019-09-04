Erzincan'da tarım sektörüne yatırımlar büyük bir ivme kazanmaya başladı

Erzincan'da işadamlarının tarım sektörüne yaptığı yatırımlara her yıl yenileri ekleniyor.



Erzincanlı işadamlarından Dursun Hıra, Tercan'da yaklaşık bin dekarlık alanda tarımsal üretime devam ediyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal üretim yapılan alana giderek incelemelerde bulundu.



Erzincanlı işadamlarından Dursun Hıra, Tercan'da 300 dekar kavun, 300 dekarı kuru fasülye, 300 dekar domates, 100 dekar karpuz olmak üzere bin dekarlık alanda tarımsal üretim gerçekleştiriyor. Dursun Hıra'ya ait üretim sahasını gezen İl Müdürü Murat Şahin, işadamına tarıma yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür etti.



Tarım sektörünün giderek modernleştiğini söyleyen İl Müdürü Şahin, yapılan başarı yatırımlarla hem kalitenin hem de birim alandan alınan verimin arttığını söyledi. Tarımın geleceğin önemli sektörlerinden birisi olduğuna dikkat çeken İl Müdürü Murat Şahin, girişimciler için tarımın önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Erzincan'da yapılan çalışmaların son derece başarılı olduğunu kaydeden İl Müdürü Şahin, işadamlarının ve yatırımcıların sektöre yaptıkları yatırımın sektörün gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi. - ERZİNCAN