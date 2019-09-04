Son Dakika Haberleri: Erzincan'da tarım sektörüne yatırımlar büyük bir ivme kazanmaya başladı
Son Dakika Güncel Haber

Erzincan'da tarım sektörüne yatırımlar büyük bir ivme kazanmaya başladı

2 saat önce

Erzincan'da işadamlarının tarım sektörüne yaptığı yatırımlara her yıl yenileri ekleniyor.

Erzincan'da tarım sektörüne yatırımlar büyük bir ivme kazanmaya başladı, System.String[]

Erzincan'da işadamlarının tarım sektörüne yaptığı yatırımlara her yıl yenileri ekleniyor.


Erzincanlı işadamlarından Dursun Hıra, Tercan'da yaklaşık bin dekarlık alanda tarımsal üretime devam ediyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal üretim yapılan alana giderek incelemelerde bulundu.


Erzincanlı işadamlarından Dursun Hıra, Tercan'da 300 dekar kavun, 300 dekarı kuru fasülye, 300 dekar domates, 100 dekar karpuz olmak üzere bin dekarlık alanda tarımsal üretim gerçekleştiriyor. Dursun Hıra'ya ait üretim sahasını gezen İl Müdürü Murat Şahin, işadamına tarıma yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür etti.


Tarım sektörünün giderek modernleştiğini söyleyen İl Müdürü Şahin, yapılan başarı yatırımlarla hem kalitenin hem de birim alandan alınan verimin arttığını söyledi. Tarımın geleceğin önemli sektörlerinden birisi olduğuna dikkat çeken İl Müdürü Murat Şahin, girişimciler için tarımın önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Erzincan'da yapılan çalışmaların son derece başarılı olduğunu kaydeden İl Müdürü Şahin, işadamlarının ve yatırımcıların sektöre yaptıkları yatırımın sektörün gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi. - ERZİNCAN

Murat Şahin, Tercan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "Güvenli bölgenin sadece adı kaldı" açıklaması
Ertürk Apartmanı sakinleri, Arda Turan'a dava açtı! Cinsel saldırı sanığına hakimden tepki: Demek sana gülümsememek gerek Evladı ölümcül hastalığa yakalanan anne: Oğluma ömrünün 20 yıl olduğunu nasıl söyleyebilirim?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:34:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da tarım sektörüne yatırımlar büyük bir ivme kazanmaya başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]