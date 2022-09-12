Daha önce de şiddetli geçimsizlik nedeniyle A.Ö. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olan Handan Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da karısını öldüren kişi polis merkezine giderek teslim oldu - Son Dakika

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