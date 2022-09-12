Erzincan'da karısını öldüren kişi polis merkezine giderek teslim oldu - Son Dakika
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Erzincan'da karısını öldüren kişi polis merkezine giderek teslim oldu

12.09.2022 21:22
Erzincan'da karısını öldüren kişi polis merkezine giderek teslim oldu

Erzincan'da, tartıştığı karısını bıçakla öldüren kişi, polis merkezine giderek teslim oldu.

Erzincan'da, tartıştığı karısını bıçakla öldüren kişi, polis merkezine giderek teslim oldu.

Handan Ö. (30) ile eşi A.Ö. (31), Halitpaşa Mahallesindeki evlerinde tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, A.Ö, eşini sırtından bıçakladı.

A.Ö, olayın ardından polis merkezine giderek, yaşananları anlattı ve teslim oldu.

Bunun üzerine, polisler, haber verdikleri 112 Acil Sağlık ekipleriyle eve gitti.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı Handan Ö'yü, ilk müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

6 ve 9 yaşlarında iki çocuğu olan Handan Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Daha önce de şiddetli geçimsizlik nedeniyle A.Ö. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da karısını öldüren kişi polis merkezine giderek teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da karısını öldüren kişi polis merkezine giderek teslim oldu - Son Dakika
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