Erzincan'da taşkın nedeniyle kapanan Handeresi köyü yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Erzincan'da sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu kapanan köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte dün etkili olan şiddetli sağanak sebebiyle Han Deresi'nin taşması sonucu kapanan Handeresi köyü yolunun ulaşıma açılması için Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yapıldı.

Ekipler, kapanan yoldaki taş ve toprak birikintilerini temizleyerek yolda yeniden ulaşımı sağladı.

Can ve mal kaybının yaşamadığı olayda taşkına yol açan dere içerisinde de iş makinelerince temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirildi.