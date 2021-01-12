Erzincan'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte tefecilik yaptıkları belirtilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma sonucu kentte tespit edilen adreslere düzenledikleri operasyonda U.Ö, E.B. ve Y.Ş'yi yakaladı.

Bu kişilerin bulundukları adreslerdeki aramalarda bazı cep telefonları ve dijital materyaller ile tefecilikle ilgili olduğu değerlendirilen çok sayıda belgeye el konuldu.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.