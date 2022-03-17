Son dakika haberleri: Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

17.03.2022 15:43

Son dakika haberler: Erzincan'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzincan'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yoğurtlu Barış Mahallesi İnci Sokak'taki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evdeki yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Çıkış sebebi araştırılan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haberleri: Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri: Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri: Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri: Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri: Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri: Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri: Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberleri: Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Tek katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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