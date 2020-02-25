Erzincan'da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip - Son Dakika

Erzincan'da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip

15 dakika önce

At, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanlar, yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yönetmelik ile boyunlarına mikroçip takılarak sıkı takip edilecek, hareketleri izlenecek ve hastalıkları kontrol edilecek.

Erzincan'da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip, System.String[]

At, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanlar, yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yönetmelik ile boyunlarına mikroçip takılarak sıkı takip edilecek, hareketleri izlenecek ve hastalıkları kontrol edilecek.


5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na dayanılarak hazırlanan 'Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik', 31 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik, her yaş grubunda bulunan tek tırnaklıların bireysel olarak tanımlanmasını, özelliklerini, bulundukları işletmelerin ve hayvan sahiplerinin kayıt altına alınmasını, bilgisayar destekli veri tabanının kurulması ve işletilmesini, verilerin değişimini, sistemdeki tek tırnaklıların hareketlerinin takip ve kontrollerinin sağlanarak denetlenmelerini kapsıyor.


Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi Müdür V. Serkan Kütük tüm tek tırnaklı hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kurulan Hayvan Bilgi Sistemi içerisinde kayıt altına alınacak ve Bakanlık, tek tırnaklıların kimliklendirilmesi için izin verilen azami süreyi 6 ay veya doğduğu takvim yılıyla sınırlayabileceğini söyledi. Kütük" İlimiz sınırları içerisindeki 1365 tek tırnaklı en kısa sürede kimliklendirilerek kayıt altına alınacak, kimliklendirilmeyen ve beraberlerinde kimlik belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan ya da belgelerinde yanlış bilgileri bulunan tek tırnaklıların hayvan satış yerlerine girişine izin verilmeyecek. Hayvan satış yerlerine kimliklendirilmemiş tek tırnaklının gelmesi durumunda ya da nakil sırasında yakalanması durumunda sahibine, idari para cezası uygulandıktan sonra hayvan kimliklendirilerek, kayıt altına alınacak." dedi.


Yönetmelik öncesi sadece yarış atlarına mikroçip uygulanıyorken, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren, tüm tek tırnaklı hayvanlar kimliklendirilerek, tek tırnaklı kimlik belgesi düzenlenecek ve kayıt altına alınacak. Bu işlem hayvanın doğumundan itibaren 12 ay içerisinde veya işletmeyi terk etmeden önce boynunun ortasına uygulanan transponder (mikroçip) ile yapılacak. Böylece at, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması sağlanacak. - ERZİNCAN

Erzincan, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Rusya inkar etse de hava desteği veriyor
Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının ardından tutuklanan kaptan pilotun ifadesi ortaya çıktı Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü

Son Dakika Haberleri
09:37 Ödüllere doymayan filmin vizyon tarihi için geri sayım
08:57 Çukur'a damga vuran an! Yamaç, Çağatay'ın emrine girdi
08:36 Nil Karaibrahimgil, Bostancı'da sahneye çıktı
08:31 4 hizmetçi 4 farklı hayat
08:31 İsmail Filiz: Kızım olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 10:21:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]