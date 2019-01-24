Son Dakika Haberleri: Erzincan'da "Temel Aile Bilinci Eğitimi" Seminerleri Düzenleniyor

Erzincan'da "Temel Aile Bilinci Eğitimi" Seminerleri Düzenleniyor

1 saat önce

Erzincan'da İl Müftülüğü tarafından ailelere yönelik olarak seminer düzenleniyor.

Erzincan'da
Erzincan'da İl Müftülüğü tarafından ailelere yönelik olarak seminer düzenleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından; ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda topluma dini ve ahlaki bilgiler ekseninde rehberlik vazifesi yürütülüyor. Bu kapsamda aileleri tehdit eden riskler ve ortaya çıkan yeni soru ve sorunlar karşısında ailelerin manevi destek ışığında güçlendirilmesine yönelik rehberlik çalışmaları planlanıyor. Çalışmalar bağlamında Kur'an kursları öğreticilerine yönelik Kur'an ve sünnet ışığında aile ile ilgili temel öğreti ve becerilerin kazandırılması, aile içi iletişimin ilkeleri üzerinde konuşma ve bir farkındalık oluşturma üzerine seminerler düzenleniyor.

İl Müftülüğü fuaye salonunda Kur'an kursları personeline yönelik olarak Müftülük Aile ve Dini Rehberlik Koordinatörü ve Cezaevi Vaizi Mehmet Aydoğan ve İl Vaizi Serdar Buğday tarafından sinevizyon sunumu eşliğinde "Temel Aile Bilinci Eğitimi" semineri verildi.

"Ailede iffet ve Mahremiyet" modülüyle de 12 konu başlığı altında sunulacak olan seminerlerin birinci aşaması Kur'an kursu öğreticilerini, ikinci aşaması ise Yaygın Din Eğitimi kursiyerlerini kapsayacak.

"Temel Aile Bilinci Eğitimi"ne ek olarak seminerlerin ikinci bölümü düzenlenecek ve yine ailelere yönelik bir dizi konular üzerinde gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirme sunumları yapılacak. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:24 Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Erzincan, Güncel
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