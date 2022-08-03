Erzincan'da geçtiğimiz ay 89 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Erzincan'da geçtiğimiz ay 89 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

03.08.2022 12:05
Erzincan'da geçtiğimiz ay 89 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Erzincan'da Temmuz ayı içerisinde 89 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'da Temmuz ayı içerisinde 89 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Erzincan'da Temmuz ayı içerisinde meydana gelen toplamda 170 adet trafik kazasının 89'u ölümlü ve yaralamalı olarak kayıtlara geçti. Bu kazaların 81'i de maddi hasarla sonuçlanırken 1 kişi kaza sonucu hayatını kaybetti.

Ayrıca Temmuz ayı içerisinde, trafik ekiplerince yapılan uygulama ve denetimlerde, 30 bin 814 araç denetlenerek bin 375 sürücüye ve 3 bin 231 plakaya ceza işlemi uygulandı. Yapılan kontrollerde 72 araç trafikten men edildi. Uygulamalarda, 34 sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi.

Öte yandan, 5 bin 298 adet tük taşıyan ağır tonajlı araç, bin 644 yolcu taşıyan otobüs, 326 adet motosiklet kontrol edilerek 16 bin 683 sürücüye de emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Yapılan bilgilendirme faaliyetlerinde ise 415 sürücü ve yayaya, yaya geçidi, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı ve motosiklet-kask kullanımı hakkında bilgilendirme yapılarak vatandaşlara broşür dağıtıldı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da geçtiğimiz ay 89 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi - Son Dakika

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