Son Dakika Haberleri: Erzincan'da terör operasyonu: 11 ayrı noktada sığınak ve mağaralar imha edildi
Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da terör operasyonu: 11 ayrı noktada sığınak ve mağaralar imha edildi - Son Dakika

Erzincan'da terör operasyonu: 11 ayrı noktada sığınak ve mağaralar imha edildi

6 saat önce

Erzincan'da terör operasyonu: 11 ayrı noktada sığınak ve mağaralar imha edildi.

Erzincan'da terör operasyonu: 11 ayrı noktada sığınak ve mağaralar imha edildi

Erzincan'da terör operasyonu: 11 ayrı noktada sığınak ve mağaralar imha edildi

Erzincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
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