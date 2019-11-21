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Erzincan'da terör operasyonu: 11 ayrı noktada sığınak ve mağaralar imha edildi
6 saat önce
Erzincan'da terör operasyonu: 11 ayrı noktada sığınak ve mağaralar imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
Erzincan'da terör operasyonu: 11 ayrı noktada sığınak ve mağaralar imha edildi
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