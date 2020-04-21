Erzincan?da TIR devrildi: 1 ölü - Son Dakika

Erzincan?da TIR devrildi: 1 ölü

ERZİNCAN'da gıda ve temizlik malzemesi yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden araç sürücüsü sıkıstığı yerden AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.

ERZİNCAN'da gıda ve temizlik malzemesi yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden araç sürücüsü sıkıstığı yerden AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı.Kaza sabah saatlerinde Erzincan ? Erzurum Karayolu 60'ıncı kilometresi Kargın Beldesi yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Erzurum istikametine giden Servet B. yönetimindeki 25 GC 512 plakalı gıda ve temizlik malzemesi yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine giden AFAD ekipleri tarafından çıkartılan sürücünün cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası soruşturma başlatılırken, trafiğe kapanan karayolu ulaşıma yeniden açıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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