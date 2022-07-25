Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tercan İlçesi Mercan Beldesi yol kontrol noktasında durdurdukları tırın dorse kısmında göreve yeni başlayan narkotik dedektör köpek "Avcı" ile arama yaptı.

Kaynak: AA

Jandarma, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da tır dorsesinde 25 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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