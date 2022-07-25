Erzincan'da tır dorsesinde 25 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da tır dorsesinde 25 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi

25.07.2022 18:04
Erzincan'da tır dorsesinde 25 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi

Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan aramada tırın dorse kısmında 25 kilo 720 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan aramada tırın dorse kısmında 25 kilo 720 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tercan İlçesi Mercan Beldesi yol kontrol noktasında durdurdukları tırın dorse kısmında göreve yeni başlayan narkotik dedektör köpek "Avcı" ile arama yaptı.

Tırın dorse kısmında yapılan aramada koliler içerisinde 25 kilo 720 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklandı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da tır dorsesinde 25 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da tır dorsesinde 25 kilo 720 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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