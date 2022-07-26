Alınan bilgiye göre, Tercan ilçesi Mercan Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol ve Arama Noktasında 1 şüpheli şahsa ait tır içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği 'Avcı' ile birlikte yapılan arama neticesinde; 25 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Erzincan, Jandarma, Tercan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erzincan'da tır içerisinde 25 kilo 720 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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