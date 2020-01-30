Erzincan'da tır ile kar küreme çalışması yapan iş makinesi çarpıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da tır ile kar küreme çalışması yapan iş makinesi çarpıştı - Son Dakika

Erzincan'da tır ile kar küreme çalışması yapan iş makinesi çarpıştı

6 saat önce

Erzincan'ın Sakaltutan Geçidi mevkiinde etkili olan kar ve tipi trafik kazalarına neden oldu.

Erzincan'da tır ile kar küreme çalışması yapan iş makinesi çarpıştı, System.String[]

Erzincan'ın Sakaltutan Geçidi mevkiinde etkili olan kar ve tipi trafik kazalarına neden oldu. Kar küreme çalışması yapan iş makinesiyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Tırdan yola savrulan tonlarca makarna nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan Geçidi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 36 AAB 241 plakalı makarna yüklü tır, buzlanan yolda kayarak kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışması yapan iş makinesine ile çarpışarak şarampole uçtu. İki kişinin yaralandığı kazada makarna kolileri yola savrulurken, kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası ulaşıma kapanan yolda çok sayıda polis ve karayolları ekipleri çalışma yaptı. İş makineleriyle yola savrulan makarna kolilerinin temizlenmesinin ardından yol yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açılabildi.

(Selçuk Kaya/İHA)

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
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