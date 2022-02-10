Üye Girişi
Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika

Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

10.02.2022 16:17

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Şanmaz Y'nin kullandığı 68 KN 560 plakalı tır, Erzincan- Sivas kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda, Muammer U. (57) idaresindeki 24 ABA 178 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otomobildeki Sevda Ç. olay yerinde, sürücü Muammer U. ise kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü.

Sevda Ç'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılması amacıyla aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

YORUMLAR
500

Erzincan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
16:05 Demokrasi endeksinde 103. sıradayız! Dünyanın en demokratik ülkesi Norveç
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:09:20. #1.11#
SON DAKİKA: Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement