Son Dakika Haberleri: Erzincan'da tır şarampole uçtu: 1 ölü
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Erzincan'da tır şarampole uçtu: 1 ölü

1 saat önce

ERZİNCAN (İHA) – Erzincan'da bir tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzincan'da tır şarampole uçtu: 1 ölü, System.String[]
ERZİNCAN (İHA) – Erzincan'da bir tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erzincan- Kemah karayolunda Sezai B. yönetimindeki 24 EL 723 plakalı tır, Erzincan-Kemah kara yolu Çiğdemli mevkiinde şarampole uçtu. Sürücü Sezi B. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen savcının incelemeleri sonrası cenaze, İliç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN
Erzincan, Çiğdemli, Kemah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:08 Kaynak: İHA
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