Erzincan'da tır şarampole uçtu: 1 ölü
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ERZİNCAN (İHA) – Erzincan'da bir tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:08 Kaynak: İHA
ERZİNCAN (İHA) – Erzincan
'da bir tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Erzincan- Kemah
karayolunda Sezai B. yönetimindeki 24 EL 723 plakalı tır, Erzincan-Kemah kara yolu Çiğdemli
mevkiinde şarampole uçtu. Sürücü Sezi B. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen savcının incelemeleri sonrası cenaze, İliç Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN
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