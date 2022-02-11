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ERZİNCAN'DA TIR VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI,, 2 ÖLÜ - Son Dakika

ERZİNCAN'DA TIR VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI,, 2 ÖLÜ

11.02.2022 10:18

ERZİNCAN'da, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

ERZİNCAN'da, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza saat 15.30 sıralarında Erzincan çevre yolu cezaevi kavşağında meydana geldi. Şanmaz Yakar'ın kullandığı 68 KN 560 plakalı TIR, Erzincan- Sivas kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda, Muammer Ural (57) idaresindeki 24 ABA 178 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kazaya karışan iki araçta şarampole devrildi. Kazada 24 ABA 178 plakalı araç içerisinde Sevda Çakır olay yerinde, sürücüsü Muammer Ural ise kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Sevda Çakır'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan TIR şoförü Şanmaz Yakar gözaltına alındı.

Olayla gili soruşturma başlatıldı.

ERZİNCAN'DA TIR VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI,, 2 ÖLÜ
ERZİNCAN'DA TIR VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI,, 2 ÖLÜ
ERZİNCAN'DA TIR VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI,, 2 ÖLÜ

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Erzincan, Tragger, Cezaevi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZİNCAN'DA TIR VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI,, 2 ÖLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERZİNCAN'DA TIR VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI,, 2 ÖLÜ - Son Dakika
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