Erzincan'da tır yangını: 1 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da tır yangını: 1 yaralı

Erzincan'da balatalarının ısınması sonucu yanan tırda sürücü yaralandı.

Erzincan'da balatalarının ısınması sonucu yanan tırda sürücü yaralandı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sivas istikametinden Erzincan'a gelen Orhan Ağdaş idaresindeki 58 SF 458 plakalı tırın, lastik kısmında yangın çıktı. Balataların ısınması sonucu çıkan yangın bir süre sonra aracın büyük bölümünü kapladı. Yangında tır sürücüsü Orhan Ağdaş'ın ayak ve el kısımlarında yanık oluştu.

Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken yaralanan sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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