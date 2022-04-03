ERZİNCAN'DA 'TOK TUTAN' TANDIR KETESİ, SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ - Son Dakika
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ERZİNCAN'DA 'TOK TUTAN' TANDIR KETESİ, SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ

03.04.2022 12:29

ERZİNCAN'da, tok tuttuğu belirtilen ve sahur sofralarında yer alan 'tandır ketesi' için yoğun mesai başladı.

ERZİNCAN'da, tok tuttuğu belirtilen ve sahur sofralarında yer alan 'tandır ketesi' için yoğun mesai başladı. Tereyağı, süt, un, tuz ve mayadan hazırlanan, içine kavrulmuş un, ceviz konan tandır ketesi kargo ile il dışına da gönderiliyor.

Tereyağı, süt, un, tuz ve mayadan hazırlanan ve içine kavrulmuş un, ceviz konan 'tandır ketesi', özellikle sahurda çok tercih ediliyor. Tok tuttuğu belirtilen tandır ketesi için kentte fırın ve imalethanelerde mesai başladı. Kete yapan işletmeler hem sahura özel üretim yapıyor hem de kargo ile il dışına sipariş gönderiyor.

Ramazan ayı nedeniyle kete siparişlerinin arttığını belirten Kezban Nalbant, "Ketemize akşamdan süt, tereyağı, maya, un koyup, birbirine katıyoruz. Yoğurup küntlüyoruz. Sabah erkenden geliyoruz, keteyi açıyoruz. Keteyi açtıktan sonra ön planda ekmek olduğu için önce ekmek açılıp pişiyor. Peşine de ketemizi vuruyoruz. Ketemizin bir güzel yönü de tok tuttuğu için genel de sahur için alıyorlar. O yüzden de ketemizi geç çıkarıyoruz. Ketemizin cevizlisi, sıvı yağlısı, içsizi ve bol içlisi var. İsteğe göre yapıp ketelerimizi sipariş gönderiyoruz" diye konuştu. Fırında işçi olarak çalışan Nalbant, tanesi 10 lira olan ketelerden günde 250 tane çıkardığını söyledi.

ERZİNCAN'DA 'TOK TUTAN' TANDIR KETESİ, SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
ERZİNCAN'DA 'TOK TUTAN' TANDIR KETESİ, SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
ERZİNCAN'DA 'TOK TUTAN' TANDIR KETESİ, SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
ERZİNCAN'DA 'TOK TUTAN' TANDIR KETESİ, SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
ERZİNCAN'DA 'TOK TUTAN' TANDIR KETESİ, SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ

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Sahur sofralarının olmazsa olmazı: 'Tandır Ketesi' Sahur sofralarının olmazsa olmazı: 'Tandır Ketesi' Erzincan'da sahur sofralarının vazgeçilmezi tulum peyniri Erzincan'da sahur sofralarının vazgeçilmezi tulum peyniri

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZİNCAN'DA 'TOK TUTAN' TANDIR KETESİ, SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERZİNCAN'DA 'TOK TUTAN' TANDIR KETESİ, SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ - Son Dakika
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