Erzincan'da Toplam 9 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde Ak Parti,...
1 saat önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Erzincan'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: İliç - Mustafa Gürbüz - AK PartiKemah - Osman Kemal Aslan - MHPOtlukbeli - Yusuf Tektaş - MHPRefahiye - Çakmak Paçacı - AK PartiÜzümlü - Ahmet Sazlı - AK Parti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Erzincan'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
İliç - Mustafa Gürbüz - AK Parti
Kemah - Osman Kemal Aslan - MHP
Otlukbeli - Yusuf Tektaş - MHP
Refahiye - Çakmak Paçacı - AK Parti
Üzümlü - Ahmet Sazlı - AK Parti
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:47 Kaynak: AA
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