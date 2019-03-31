Erzincan'da Toplam 9 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 3'ünde Ak Parti,...

Resmi olmayan sonuçlara göre Erzincan'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: İliç - Mustafa Gürbüz - AK PartiKemah - Osman Kemal Aslan - MHPOtlukbeli - Yusuf Tektaş - MHPRefahiye - Çakmak Paçacı - AK PartiÜzümlü - Ahmet Sazlı - AK Parti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Erzincan'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:



İliç - Mustafa Gürbüz - AK Parti



Kemah - Osman Kemal Aslan - MHP



Otlukbeli - Yusuf Tektaş - MHP



Refahiye - Çakmak Paçacı - AK Parti



Üzümlü - Ahmet Sazlı - AK Parti

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