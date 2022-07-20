Erzincan'da toplanan 24 tonluk yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi - Son Dakika
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Erzincan'da toplanan 24 tonluk yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi

20.07.2022 11:21
Erzincan'da toplanan 24 tonluk yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi

Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 24 ton gıda, giysi, su ve temizlik ile hijyen malzemesi yüklü tır, Suriye'ye uğurlandı.

Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 24 ton gıda, giysi, su ve temizlik ile hijyen malzemesi yüklü tır, Suriye'ye uğurlandı.

Erzincan İHH İnsani Yardım Derneği Basın Sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, dernek binası önündeki uğurlama töreninde, kentte 86. insani yardım tırını ihtiyaç sahiplerine gönderdiklerini söyledi.

Bir tarafta her türlü zenginliğe sahip ülkelerin refah ve mutluluk içinde yaşadığını, diğer tarafta ise en hayati ihtiyaçlarını bile karşılayamayan ülke ve insanların olduğunu belirten Akkoyunlu, şunları kaydetti:

"Her geçen gün milyonlarca insan yaşam, barınma, beslenme, sağlık ve eğitim gibi temel insani haklarından mahrum kalmaktadır. Bu mağduriyetin bir nebze de olsa giderilebilmesi için bize düşen, elimizden gelen yardımları din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır. Bu bağlamda giyim, un, gıda gibi temel ihtiyaç malzemelerini Suriye'nin İdlib bölgesindeki kamplar ve yetimhanelerinde dağıtılmak üzere uğurluyoruz."

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Kaynak: AA

Erzincan, Suriye, İHH, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da toplanan 24 tonluk yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da toplanan 24 tonluk yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi - Son Dakika
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