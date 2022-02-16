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Erzincan'da toplanan gıda, giysi ve tıbbi malzemeler Suriye'ye gönderildi - Son Dakika

Erzincan'da toplanan gıda, giysi ve tıbbi malzemeler Suriye'ye gönderildi

16.02.2022 12:00
Erzincan'da toplanan gıda, giysi ve tıbbi malzemeler Suriye'ye gönderildi

Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 26 ton gıda, battaniye, giysi, yatak, yorgan, soba, tıbbi malzeme ve yakacağın yüklü olduğu tır Suriye'ye uğurlandı.

Erzincan'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen 26 ton gıda, battaniye, giysi, yatak, yorgan, soba, tıbbi malzeme ve yakacağın yüklü olduğu tır Suriye'ye uğurlandı.

Erzincan İHH İnsani Yardım Derneği Basın Sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, dernek binası önündeki uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Suriye'de 11 yıldır adı konulmamış savaşta binlerce insanın hayatını kaybettiğini, binlercesinin de kendi ülkesinde mülteci konumuna düştüğünü hatırlattı.

İHH olarak bugüne kadar hayırseverlerin destekleriyle milyonlarca kişinin yardımına koştuklarını ifade eden Akkoyunlu, şunları aktardı:

"Olumsuz kış şartlarının da etkisini gösterdiği şu zor günlerde Suriye'de mülteci kamplarında derme çatma çadır ve barınaklarda yaşam mücadelesi veren mahzun çocuklar soğuktan donmasın, babaları gece nöbet tutmasın diye 83. insani yardım tırımızı bir kez daha değerli bağışçılarımızın destekleriyle Suriye'nin İdlib bölgesindeki çadır kamplarına gönderiyoruz."

Akkoyunlu, tırda yaşam malzemelerinin yanı sıra gıdanın da bulunduğunu belirterek, "Bu iyilik tırımızda kömür, battaniye, yatak, yorgan, giyim, ayakkabı, tıbbi malzeme, un, gıda maddeleri ve soba bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Erzincan'da toplanan gıda, giysi ve tıbbi malzemeler Suriye'ye gönderildi
Erzincan'da toplanan gıda, giysi ve tıbbi malzemeler Suriye'ye gönderildi
Erzincan'da toplanan gıda, giysi ve tıbbi malzemeler Suriye'ye gönderildi
Erzincan'da toplanan gıda, giysi ve tıbbi malzemeler Suriye'ye gönderildi

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Akkoyunlu, Erzincan, Suriye, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da toplanan gıda, giysi ve tıbbi malzemeler Suriye'ye gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da toplanan gıda, giysi ve tıbbi malzemeler Suriye'ye gönderildi - Son Dakika
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