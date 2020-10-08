Erzincan'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi - Son Dakika

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplu taşıma araçları ve duraklar dezenfekte edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin salgınla mücadele kapsamında çalışmalarını rutin olarak devam ettirdiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgınla mücadelede etkin olunması adına Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü personelleriyle koordineli olarak tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını yürüten Erzincan Belediyesi, çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız devam ettiriyor. Bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmalarını yürütüyor. İlçelerin, beldelerin ve yeni bağlanan mahallelerinde toplu taşıma araçları dahil olmak üzere tüm şehir içi toplu taşıma araçları rutin olarak dezenfekte ediliyor."