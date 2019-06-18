Erzincan'da toplu taşımaya 10 yeni araç eklendi

Erzincan Belediyesi'ne IIsuzu Novociti Life ve Novo Citi araçların teslimat töreni gerçekleştirildi.

Erzincan Belediyesi'ne IIsuzu Novociti Life ve Novo Citi araçların teslimat töreni gerçekleştirildi.



Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bedir Limon, Erzincan Kent İçi Ulaşım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak'ın katılımlarıyla düzenlenen törende 10 Adet Novo Citi Life ve 2 Adet Novo Citi aracın teslimatı yapıldı.



Teslimat öncesi konuşan Isuzu Direktörü Yusuf Teoman açıklamasında; " Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi milattan önce 1700 lira dayanan topluma bu coğrafyadan çıkmış birçok birey imal etmiş Erzincan'ın toplu taşıma hayatına sunduğumuz yeni araçların teslimat törenine hoş geldiniz diyorum. Bugün burada Erzincan Kent İçi Ulaşım A.Ş ile yaptığımız işbirliği kapsamında Erzincan halkının daha konforlu ve güvenli yolculuk yapmasını sağlayacak alçak tabanlı Isuzu Novociti Life Velocity araçlarımızın teslimatı için toplanmış bulunuyoruz. Teslimatımızın çoğunluğunu sınıfının en yeni en konforlu en güvenli ve en performanslı aracı olan nova city life oluşturmakta aynı zamanda yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın da rahatlıkla seyahat edebilecekleri bu araçlar en iyi tasarım ödülünü hem yurt içinde hem de yurt dışında almış bulunuyor. Kendi mühendislerimizin dizayn ettiği işçilerimizin emeğiyle üretilen ve Erzincan halkının hizmetine sunulan model toplu taşıma araçlarının uzun yıllar boyunca bu güzel şehrin insanlarına bir noktadan diğerine konforlu ve güvenli şekilde yaşayacak olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu projenin hayata geçmesinde emeği olan başta vizyonu ve ile projeyi başlatan Sayın Belediye Başkanımız Bekir Aksun beye ve ekibi ile markamızı tercih eden Erzincan Kent İçi Ulaşım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Albayrak bey'e değerli Isuzu bayi biz Sayın Vedi Öztoprak ve ekibine Isuzu dostu şoför arkadaşlarıma ve satış sonrasını yönetecek olan elim sana teşekkürlerimi sunuyorum. İlerideki projelerinizin de toplu taşıma ile ilgili bütün projelerinize şimdiden talip olduğumuzu ve devam ettirmek istediğimize bu vesileyle de bildiriyorum. En kısa zamanda görüşmeyi dilerken yeni Nova City'lerin Erzincan halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, teşekkür ederim" dedi.



Daha sonra konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise; "Çok değerli hemşerilerim bugün Erzincan'ımıza ulaşım noktasında yeni bir hizmeti sunabilmek mutluluğu içerisinde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Buna katkılarını sunan başta kent ulaşım yöneticilerini ve onlarla birlikte çalışan değerli arkadaşlarımın hepsini kutluyorum. Erzincan elbette hizmetin en iyisine layık özellikle ulaşım noktasında yaşlı nüfusun daha rahat ulaşım yapabilmeleri için bu yeni nesil araçların Erzincan'da hizmete girmesi hepimizi mutlu kılmıştır. Bu vesileyle ulaşımı kazancının yüksek bir miktarını şirketini yenileme adına geleceğini planlama adına yatırıma dönüştürmesinden dolayı bütün ortaklarına buradan şükranlarımı sunuyorum. Erzincan ebetteki hizmetin en iyisine layık ve hizmetin en iyisini sunabilmek için bütün birimlerimize harekete geçip bunu en kısa zamanda şehrin görünen bütün yüzünde vatandaşlarımız hissedecekler bu vesileyle bütün hemşerilerime hizmet noktasında buluşturmak dileğiyle kutluyor ve hepinize hayırlı kullanımlar diliyorum" dedi.



Konuşmaların ardından plaket töreni düzenlenerek kurdele kesimiyle araçlar teslim alındı. Kurban kesimi yapılarak araçlar gezildi. - ERZİNCAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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