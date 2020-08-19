Erzincan'da toprağa gömülmüş bir erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Erzincan'da toprağa gömülmüş bir erkek cesedi bulundu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde toprağa gömülmüş bir erkek cesedi bulundu.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde toprağa gömülmüş bir erkek cesedi bulundu. Tercan ilçesinde kendisinden 10 Ağustos'dan beri haber alınamayan Abdullah Yalman'ı (62) bulmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Erzincan İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı ekiplerce, ilçede sabah saatlerinde arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 5 saat süren arama çalışması sonucu ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Çiftlikler mevkisinde bir ağacın altında, üzeri toprakla örtülmüş erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri cesedin bulunduğu alanı güvenlik kordonu altına alıp olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ile incelemelerde bulundu. Yetkililer, cesedin kayıp Abdullah Yalman'a ait olabileceği belirterek, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 19:44

Kaynak: AA

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