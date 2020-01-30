Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 815 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 815 oldu - Son Dakika

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 815 oldu

7 saat önce

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 59 bin 815 oldu.

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 815 oldu, System.String[]

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 59 bin 815 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 23 milyon 156 bin 975 adet olurken Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 59 bin 815 oldu.


Erzincan'da Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 59 bin 815 adet taşıtın yüzde 47,3'ünü otomobil, yüzde 2,7'sini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 19,1'ini kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 12,3'ünü ise traktör oluşturdu. Erzincan Aralık ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 59 bin 815 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 62. sırada yer aldı. - ERZİNCAN

Türkiye İstatistik Kurumu, Erzincan, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:42 Kaynak: İHA
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