Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 970 oldu - Son Dakika
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Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 970 oldu

6 saat önce

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 59 bin 970 oldu.

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 970 oldu, System.String[]

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 59 bin 970 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 23 milyon 245 bin 409 adet olurken Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 59 bin 970 oldu.


Erzincan'da ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 59 bin 970 adet taşıtın yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 2,7'sini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 19,1'ini kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 12,2'sini ise traktör oluşturdu. Erzincan ocak ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 59 bin 970 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 62. sırada yer aldı.


Türkiye'de araç sayısı 23 milyon 245 bin 409 oldu


Türkiye genelinde 2020 yılının Ocak ayında trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 23 milyon 245 bin 409 oldu. Araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - ERZİNCAN

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:17 Kaynak: İHA
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