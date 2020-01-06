Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 997 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 997 oldu - Son Dakika

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 997 oldu

6 saat önce

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 59 bin 997 oldu.

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 997 oldu, System.String[]

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 59 bin 997 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 23 milyon 170 bin 769 adet olurken Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 59 bin 997 oldu.


Erzincan'da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 59 bin 997 adet taşıtın yüzde 47,4'ünü otomobil, yüzde 2,7'sini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 19,1'ini kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 12,2'sini ise traktör oluşturdu. Erzincan ili Kasım ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 59 bin 997 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 62. sırada yer aldı. - ERZİNCAN

Türkiye İstatistik Kurumu, Erzincan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor! Türkiye'de ilk Özbek baharat markası kuruluyor
ABD ve İran arasındaki gerginlik 41 yıl öncesine dayanıyor! Her şey büyükelçilik baskınıyla başladı Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek

Son Dakika Haberleri
17:33 Arnavutköy'de ağaç yola devrilrdi - Son Dakika
17:33 Bakırköy'deki dehşetin avm kamerasına yansıyan yeni görüntüsü - Son Dakika
17:33 Sultanbeyli'de okulun rögarı taştı; derslere ara verildi - Son Dakika
17:31 BAKIRKÖY'DEKİ DEHŞETİN AVM KAMERASINA YANSIYAN YENİ GÖRÜNTÜSÜ - Son Dakika
17:26 Muş Belediyesinde 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika
15:48 Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 17:36:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 997 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]