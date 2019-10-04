Son Dakika Haberleri: Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 14 oldu
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Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 14 oldu

15 dakika önce

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 60 bin 14 oldu.

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 14 oldu, System.String[]

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 60 bin 14 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 23 milyon 113 bin 30 adet olurken Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 60 bin 14 oldu.


Erzincan'da Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 60 bin 14 adet taşıtın yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 2,7'sini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 19,1'ini kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 13,8'ini motosiklet, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 12,3'ünü ise traktör oluşturdu. Erzincan Ağustos ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 60 bin 14 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 62. sırada yer aldı. - ERZİNCAN

Türkiye İstatistik Kurumu, Erzincan, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:11 Kaynak: İHA
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