Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 34 oldu

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 60 bin 34 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 23 milyon 153 bin 556 adet olurken Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 60 bin 34 oldu.



Erzincan'da Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 60 bin 34 adet taşıtın yüzde 47,4'ünü otomobil, yüzde 2,7'sini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 19,1'ini kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 13,8'ini motosiklet, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 12,3'ünü ise traktör oluşturdu. Erzincan Ekim ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 60 bin 34 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 62. sırada yer aldı. - ERZİNCAN