Son Dakika Haberleri: Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 34 oldu
Son Dakika Güncel Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 34 oldu - Son Dakika

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 34 oldu

6 saat önce

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 60 bin 34 oldu.

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 34 oldu, System.String[]

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 60 bin 34 oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 23 milyon 153 bin 556 adet olurken Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 60 bin 34 oldu.


Erzincan'da Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 60 bin 34 adet taşıtın yüzde 47,4'ünü otomobil, yüzde 2,7'sini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 19,1'ini kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 13,8'ini motosiklet, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 12,3'ünü ise traktör oluşturdu. Erzincan Ekim ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 60 bin 34 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 62. sırada yer aldı. - ERZİNCAN

Türkiye İstatistik Kurumu, Erzincan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti
İspanya'dan Türkiye'deki NATO füze savunma misyonunu sürdürme kararı NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yakın vekil Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu iddia etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 22:30:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 34 oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]