Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 60 bin 759 oldu - Son Dakika

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 60 bin 759 oldu.

TÜİK motorlu kara taşıtları, Temmuz 2020 verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkemizde Temmuz ayında 138 bin 883 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 60 bin 759 oldu.

Türkiye genelinde Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %59,8'ini otomobil, %22,4'ünü motosiklet, %11,7'sini kamyonet, %3,3'ünü traktör, %1,4'ünü kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %82,6 arttı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda %250,4, otomobilde %165,0, kamyonette %103,1, kamyonda %86,0, otobüste %69,7, minibüste %53,1, motosiklette %5,3 artarken, traktörde %10,2 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %105,4 arttı. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda %545,7, otobüste %205,2, minibüste %171,7, kamyonette %168,1, otomobilde %116,0, traktörde %79,7, kamyonda %72,4 ve motosiklette %65,0 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 23 milyon 653 bin 515 oldu. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,5'ini motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 995 bin 755 adet taşıtın devri yapıldı. Temmuz ayında devri(1) yapılan taşıtların %72,5'ini otomobil, %15,1'ini kamyonet, %6,0'ını motosiklet, %2,1'ini traktör, %1,9'unu kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında 83 bin 119 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Temmuz döneminde 526 bin 939 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %38,4 artarak 526 bin 939 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %81,6 azalarak 28 bin 373 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 498 bin 566 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %47,8'i benzin yakıtlıdır. Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet otomobilin %47,8'i benzin, %43,1'i dizel, %6,0'ı LPG yakıtlı olup, %3,1'i elektrikli veya hibrittir. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 797 bin 195 adet otomobilin ise %38,3'ü dizel, %37,1'i LPG, %24,2'si benzin yakıtlı olup, %0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.

Ocak-Temmuz döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet otomobilin %30,6'sı 1401-1500, %25,7'si 1501-1600, %23,3'ü 1300 ve altı, %13,6'sı 1301-1400, %5,7'si 1601-2000, %0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Temmuz döneminde kaydı yapılan otomobillerin 146 bin 24'ü beyaz renklidir. Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet otomobilin %49,0'ı beyaz, %25,8'i gri, %7,4'ü siyah, %7,0'ı mavi, %6,6'sı kırmızı, %1,6'sı turuncu, %1,3'ü kahverengi, %0,7'si sarı, %0,2'si yeşil renkli iken %0,6'sı diğer renklerdedir. - ERZİNCAN