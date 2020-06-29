Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 bin 345 oldu - Son Dakika

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 bin 345 oldu

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 345 oldu.

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 345 oldu.

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TÜİK, motorlu kara taşıtları Mayıs 2020 istatistiğini açıkladı. Buna göre Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 bin 345 oldu. Mayıs ayında Türkiye genelinde 52 bin 80 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.


Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %43,7'sini otomobil, %37,4'ünü motosiklet, %8,8'ini kamyonet, %7,4'ünü traktör, %1,4'ünü kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %29,6 arttı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %71,1, traktörde %30,6, otomobilde %15,7, kamyonette %3,5, minibüste %2,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %73,3, kamyonda %25,5 ve otobüste %0,4 azaldı.


Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %9,8 azaldı.


Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde %43,8 ve kamyonda %3,5 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %90,2, kamyonette %29,8, minibüste %26,8, otobüste %22,5, otomobilde %16,2 ve motosiklette %0,4 azaldı.


Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381 oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


Mayıs ayında 561 bin 375 adet taşıtın devri yapıldı.


Mayıs ayında devri(1) yapılan taşıtların %68,0'nı otomobil, %16,1'ini kamyonet, %7,8'ini motosiklet, %3,3'ünü traktör, %2,6'sını kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


Ocak-Mayıs döneminde 311 bin 998 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.


Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %15,0 artarak 311 bin 998 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %80,9 azalarak 18 bin 702 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 293 bin 296 adet artış gerçekleşti.


Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %45,5'i benzin yakıtlıdır.


Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet otomobilin %45,5'i benzin, %45,1'i dizel, %6,4'ü LPG yakıtlı olup, %3,0'ı elektrikli veya hibrittir. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 638 bin 707 adet otomobilin ise %38,3'ü dizel, %37,2'si LPG, %24,1'i benzin yakıtlı olup, %0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.


Ocak-Mayıs döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.


Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet otomobilin %30,1'i 1401-1500, %27,2'si 1501-1600, %22,3'ü 1300 ve altı, %13,8'i 1301-1400, %5,4'ü 1601-2000, %1,0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.


Ocak-Mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin 92 bin 940'ı beyaz renklidir.


Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet otomobilin %50,6'sı beyaz, %24,7'si gri, %7,1'i siyah, %6,6'sı kırmızı, %6,5'i mavi, %1,8'i turuncu, %1,3'ü kahverengi, %0,7'si sarı, %0,2'si yeşil renkli iken %0,5'i diğer renklerdedir. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 bin 345 oldu - Son Dakika

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