Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 60 bin 45 oldu - Son Dakika
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Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 60 bin 45 oldu

6 saat önce

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 60 bin 45 oldu.

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 60 bin 45 oldu, System.String[]

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 60 bin 45 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 60 bin 45 oldu. Ülke genelinde ise Şubat ayında 53 bin 135 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %60,3'ünü otomobil, %15,2'sini motosiklet, %13,9'unu kamyonet, %5,9'unu traktör, %2,3'ünü kamyon, %1,1'ini minibüs, %1,0'ını otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Erzincan'da Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 60 bin 45 adet taşıtın %47,5'ini otomobil, %2,7'sini minibüs, %0,8'ini otobüs, %19,1'ini kamyonet, %3,3'ünü kamyon, %13,9'unu motosiklet, %0,6'sını özel amaçlı taşıtlar, %12,2'sini ise traktör oluşturdu. Erzincan İli Şubat ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 60 045 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 62. sırada yer aldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %43,8 azaldı

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda %53,0, kamyonette %52,4, otomobilde %51,4, minibüste %50,9, kamyonda %31,5 ve otobüste %21,1 azalırken, motosiklette %28,7 ve traktörde %12,2 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %56,2 arttı

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde %98,5, otomobilde %73,6, kamyonda %68,3, kamyonette %67,9, otobüste %61,1, minibüste %6,9 ve motosiklette %4,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %43,1 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 23 milyon 293 bin 489 oldu

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında 843 bin 550 adet taşıtın devri yapıldı

Şubat ayında devri(1) yapılan taşıtların %72,5'ini otomobil, %16,5'ini kamyonet, %3,3'ünün motosiklet, %3,0'ını traktör, %2,2'sini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde 147 bin 675 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %46,9 artarak 147 bin 675 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %61,7 azalarak 9 bin 881 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 137 bin 794 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Şubat dönemine trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %44,9'u dizel yakıtlıdır

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 98 bin 54 adet otomobilin %44,9'u dizel, %44,2'si benzin, %8,0'ı LPG yakıtlı olup, %2,9'u elektrikli veya hibrittir. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 598 bin 885 adet otomobilin ise %38,2'si dizel, %37,2'si LPG, %24,1'i benzin yakıtlı olup, %0,1'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı %0,3'tür.

Ocak-Şubat döneminde en fazla 1501-1600 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 98 bin 54 adet otomobilin %29,0'ı 1501-1600, %28,8'i 1401-1500, %20,3'ü 1300 ve altı, %16,0'ı 1301-1400, %4,9'u 1601-2000, %1,0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Şubat döneminde kaydı yapılan otomobillerin 52 bin 588'i beyaz renklidir

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 98 bin 54 adet otomobilin %53,6'sı beyaz, %23,3'ü gri, %6,7'si kırmızı, %6,0'ı siyah, %5,9'u mavi, %1,6'sı kahverengi, %1,4'ü turuncu, %1,0'ı sarı, %0,3'ü yeşil renkli iken %0,3'ü diğer renklerdedir. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:28 Kaynak: İHA

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