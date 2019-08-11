Son Dakika Haberleri: Erzincan'da trafik denetimi yapıldı
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Erzincan'da trafik denetimi yapıldı

25 dakika önce

Erzincan'da polis ve jandarma ekiplerince Erzincan-Erzurum kara yolunda trafik denetimi yapıldı.

Erzincan'da trafik denetimi yapıldı, System.String[]
Erzincan'da polis ve jandarma ekiplerince Erzincan-Erzurum kara yolunda trafik denetimi yapıldı.

Durdurulan araç sürücülerine trafik kurallarıyla ilgili uyarıcı bilgilerin yer aldığı broşürlerin dağıtıldığı uygulamaya katılan Erzincan Vali Vekili Mehmet Şerif Olçaş, trafik yoğunluğunun arttığı noktalara ziyarette bulunduğunu söyledi.

Vatandaşların gidecekleri yere sağ salim ulaşabilmeleri için hem trafik ekiplerinin denetiminin hem de sürücülerin trafik kurallarına azami hassasiyet göstermesinin önemli olduğunu dile getiren Olçaş, "Ülkemiz genelinde olduğu gibi Erzincan'da da bayram süresince tedbirler eksiksiz olarak alınmıştır. Tüm ekiplerimiz bayram tatili boyunca sahadaki denetimlerini aralıksız sürdürecektir." diye konuştu.

Gerçekleştirilen uygulamada seyahat eden yolcuların Kurban Bayramlarını da tebrik eden Erzincan Vali Vekili Sayın Mehmet Şerif Olçaş ve beraberindeki Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu, denetimlerini sürdüren görevlilere ise çalışmalarında kolaylıklar dilediler. - ERZİNCAN
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:43 Kaynak: İHA
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