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Erzincan'da trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika

Erzincan'da trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler sürüyor

06.02.2022 10:48
Erzincan'da trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler sürüyor

Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde kırmızı ışık, yaya önceliği, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına yönelik denetimleri devam ediyor.

Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde kırmızı ışık, yaya önceliği, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına yönelik denetimleri devam ediyor.

Erzincan'da, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında 2022'de can kaybının olmadığı bir trafik sisteminin sağlanması ve vatandaşların güvenliğinin artırılması amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla da denetimlere başlandı.

Bu kapsamada, Ulalar, Eski Kemah, Tedaş, Eski Terminal, Şeker Fabrikası ve Askerlik şubesi kavşaklarında bulunan KGYS kameralarıyla, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı ile yaya önceliği denetimlerine ağırlık verildiği öğrenildi.

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Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika
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