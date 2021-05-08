Erzincan'da "Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince "Trafik Haftası" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Halitpaşa Caddesi üzerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf araç sürücülerini bilgilendirdi.

Ayrıca sürücülere üzerinde 'Yayalar kırmızı çizimizdir' yazılı araç kokusu ve broşür dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı İbrahim Poyraz, Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında araç sürücülerini bilgilendirdiklerini söyledi.

Vatandaşların trafik kurallarına dikkatle uymasını isteyen Poyraz, "Tüm sürücülerimizin, sadece sürücü olarak değil araç içerisinde ki diğer yolcularında emniyet kemerlerini takmalarını, kurallara riayet etmelerini, kavşaklarda yaya geçidi önceliklerine uymalarını ve seyir halinde cep telefonu ile konuşmamalarını tavsiye ediyoruz." dedi.