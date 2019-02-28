Erzincan'da Trafik Kazaları

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Ankara'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine giden Bülent Okcu (43) yönetimindeki 17 AV 020 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Erzincan kara yolu Sansa deresi mevkisinde bariyerlere çarptı.



Yol kenarındaki bariyerlere saplanan otobüsteki muavin Erdoğan İrvül (34) yaralandı.



Söz konusu kazanın gerçekleştiği alanın yaklaşık 300 metre yakınındaki bir başka kazada ise Berkant Coşkun'un (39) kullandığı 06 BC 9076 plakalı otomobil, önündeki Sinan Kuruoğlu (43) yönetimindeki Karayolları İl Müdürlüğüne ait kar küreme çalışması yapan iş makinesine çarptı.



Bu kazada da sürücünün yanı sıra aynı araçtaki Serap Bölükbaşı (46) ve Çiğdem Coşkun (39) yaralandı.



Her iki kazadaki yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kar yağışı ve buzlanmanın yolları kayganlaştırdığı söz konusu yolda hasarlı bazı trafik kazaları da oldu.



Araçların da kar ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği yoldaki sürücüler, Karayolları ekipleri ve polislerin desteğiyle yollarına devam edebildi.



Ekiplerin ilçedeki yollarda kar temizleme çalışması sürüyor.

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