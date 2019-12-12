Erzincan'da trafik kazaları yüzde 23 oranında azaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da trafik kazaları yüzde 23 oranında azaldı - Son Dakika

Erzincan'da trafik kazaları yüzde 23 oranında azaldı

6 saat önce

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2018 yılına göre 2019 yılında genel kazalarda Erzincan şehir merkezinde yüzde 23 oranında, il genelinde ise yüzde 17 oranında düşüş yaşandı.

Erzincan'da trafik kazaları yüzde 23 oranında azaldı, System.String[]

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2018 yılına göre 2019 yılında genel kazalarda Erzincan şehir merkezinde yüzde 23 oranında, il genelinde ise yüzde 17 oranında düşüş yaşandı.


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte düzeni ve akıcılığı sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Trafik Şube Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda 2018 yılına göre 2019 yılında genel kazalarda Erzincan şehir merkezinde yüzde 23 oranında, il genelinde ise yüzde 17 oranında düşüş yaşandı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesinden sonra 2018 yılına göre 2019 yılında yaya kazalarında yüzde 45 oranında azalma görüldü. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgiler veren Komiser İbrahim Poyraz, teknolojik cihazlar kullanılarak denetimlerin devam ettiğini söyledi.


"Önümüzdeki yıl oranları arttırmaya çalışacağız"


Erzincan şehir merkezinde genel kazalarda yüzde 23 oranında düşüş yaşandığını ifade eden Komiser Poyraz, "Trafikte düzeni ve akıcılığı sağlamak üzere denetimlerimiz devam ediyor. Drone kullanılmak suretiyle trafikte denetimler yapıyoruz. İçişleri bakanlığı tarafından 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. İlimizde de yaya geçitlerinden geçerken ışıklı yerlerin olmadığı yerlerde yaya geçidinden geçmekte olan veya geçmek üzere olan yayalarımıza sürücüler geçiş hakkını vermesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili sürekli bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. 2019 yılında yaptığımız çalışmaların karşılığını aldığımız istatiksel bilgiler var elimizde. 2018 yılına göre yüzde 45 oranında yaya kazalarında bir azalma olduğu görülüyor. Yine araçlarımızda hız, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı gibi konularda gerek fiziksel denetimler gerekse teknolojik cihazlar kullanılmak suretiyle denetimlerimiz devam etmektedir. 2018 yılına göre genel kazalarda Erzincan şehir merkezinde yüzde 23 oranında il genelinde ise yüzde 17 oranında düşüş yaşandı. İnşallah önümdeki sene bu oranları olumlu yönde daha da arttırmaya çalışacağız. Sürücülerimizin destekleriyle inşallah Erzincan için daha güvenli huzurlu seyahat etme günlerine ulaşacağız" diye konuştu. - ERZİNCAN

İçişleri Bakanlığı, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:48 Kaynak: İHA
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