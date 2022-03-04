Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

04.03.2022 16:01
Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzincan- Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Taner Önüç idaresindeki 24 AAE 736 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken araç içerisinde sıkışan babası İsmail Önüç hayatını kaybetti.

Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taner Önüç'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İsmail Önüç'ün cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Gümüşhane, Otomobil, Erzincan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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