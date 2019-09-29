Son Dakika Haberleri: Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatının kaybetti 1 kişide yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatının kaybetti 1 kişide yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Refahiye ilçesi Altköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara'dan otobüsle Refahiye'ye gelen Nuriye Yılmaz (70) bagajdaki eşyalarını aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu sırada aracın çarptığını gören Turan Yılmaz ise eşinin yanına koşarken başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Turan Yılmaz ambulansla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken hayatını kaybeden Nuriye Yılmaz'ın cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ERZİNCAN

Refahiye, Erzincan, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocaeli Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
Kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaza yapması sonucu 7 kişi yaralandı TEM'de korkunç kaza! Annesinin cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü Dekan ateş yakıp başından aşağı boya döktü: Birlikteliği temsil ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 09:06:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]