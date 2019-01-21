Erzincan'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
38 dakika önce
Erzincan'da yoldan çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Erzincan
'da yoldan çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şükrü Çınar
(53) yönetimindeki 34 LZ 3809 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum
Karayolu Üzümlü
ilçesi Bayırbağ
Köyü mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sıkıştığı yeren kurtarıldı.
Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:30 Kaynak: AA
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