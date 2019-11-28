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Erzincan'da trafik kazası: 1 yaralı

7 saat önce

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Habil Çaykıran (57) yönetimindeki 41 RP 250 plakalı tır ile Musa Turp'un (66) kullandığı 24 AAG 335 plakalı otomobil Erzincan - Erzurum kara yolunun Karakaya köyü kavşağında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Musa Turp yaralandı.

Yaralı Turp, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan, Üzümlü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:16 Kaynak: AA
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