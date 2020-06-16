Erzincan'da trafik kazası: 10 yaralı - Son Dakika

Yaralılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslara hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, kaza bugün saat 11. 00 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu Bayırbağ mevki'inde meydana geldi. Aynı istikametteki iki otomobilin çarpıştığı kazada yoldan savrulan araçlardan biri tarlaya uçtu.

Erzincan 'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu