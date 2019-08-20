Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı
35 dakika önce
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:43 Kaynak: İHA
'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Binali Yıldırım
Bulvarı, itfaiye kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkıp bahçe duvarına vurarak durabilen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kazada yaralanan sürücüler olay yerine çağrılan ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Apartmana giren domuz yakalandı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı SARIYER'DE MİNİBÜSÜN SAHİLDEKİLERE ÇARPIP DENİZE UÇMA ANI KAMERADA