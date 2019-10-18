Son Dakika Haberleri: Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

55 dakika önce

Erzincan'da yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu.

Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Erzincan'da yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzincan- Erzurum kara yolu Yalnızbağ yerleşkesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LU 280 plakalı otomobil yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi sıkıştı. Olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerinin çalışması neticesinde 2 kişi kurtarılarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Binali Yıldırım'ı karşılamak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 17 sürüngen ele geçirildi Ukraynalı turist 200 bin liralık elektronik sigarayla yakalandı Gizemli yangınlar talihsiz ailenin peşini bırakmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 18:11:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]