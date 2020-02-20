Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

6 saat önce

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Abdulsamet Canbaba (22) yönetimindeki 24 AAN 669 plakalı otomobil, Erzincan - Erzurum kara yolunun Üzümlü ilçesi Bayırbağ köyü kavşağında yoldan çıkıp ağaca çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Canbaba ile Alper Tuna Şimşek (21) yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri ve yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesi ile yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan, Üzümlü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:04 Kaynak: AA
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