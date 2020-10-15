Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı
15.10.2020 08:09
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tekin Civaş Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 42 E 3390 plakalı Seat marka otomobil ile 61 VV 293 plakalı volkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çarpışmanın şiddetiyle kaza yapan otomobillerden biri yol kenarındaki eczanenin merdivenlerinde durabildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
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